Calciomercato Lazio, il Fenerbahce tiene duro per Muriqi: la Lazio insegue l'accordo

In Kosovo danno per chiuso l'affare tra Fenerbahce e Lazio per Muriqi, ma l'accordo tra i club tarda ad arrivare. Il club turco ha alzato la posta: ci sarà bisogno di altro tempo e un pizzico di pazienza in più. Ma nonostante le cifre sembrano essere cambiate, riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'affare sarebbe comunque ai dettagli. Nelle ultime 48 ore, le diverse mosse sono nate intorno a Bastos. L'angolano, anche ieri regolarmente a Formello per l'allenamento, è entrato nel mirino del Basaksehir, ma il Fenerbahce non è fuori dalla contesa. Tuttavia, per Muriqi è stata alzata la posta. Da 16 più due fino a 20-21 milioni totali. Con o senza Bastos.

UN ALTRO DAVID SILVA - In casa Lazio c'è una fiducia smisurata, non si rischia il bis di David Silva. Muriqi ha dato la sua parola a Tare e manterrà l'impegno. Rassicurano anche le parole del procuratore di due giorni fa, che confermava l'arrivo alla conclusione della trattativa. La dirigenza della Lazio concentrerà i propri sforzi su 3-4 acquisti. Meno di quanto si pensasse a fine campionato. Silva era un'occasione di mercato a parametro zero, difficile immaginare un'altra stella. I biancocelesti cercheranno di colmare anche la differenza di 3-4 milioni che la separano dalla Spal per il cartellino di Fares. Attesa per Kumbulla, per cui la Lazio non si spingerà oltre i 20 milioni più il cartellino di André Anderson.

Lazio, Milinkovic lancia il sondaggio: “Cosa mangia Radu per avere questi muscoli?” - FT

Calciomercato Lazio, sorpresa tra i pali: piace Pepe Reina

TORNA ALLA HOMEPAGE