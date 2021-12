Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Ecco l'offerta dell'Hull City per Muriqi"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Vedat Muriqi cerca squadra. L'attaccante kosovaro continua ad avere difficoltà con la Lazio e per lui è ipotizzabile una cessione. La speranza è di riuscire a trovare una sistemazione già a gennaio, o in alternativa in estate quando scadranno anche i 24 mesi del Decreto Crescita. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, l'unica squadra che ha mostrato interesse è l'Hull City, come rivelato da Dilmen nei giorni scorsi. Il club inglese sarebbe pronto a pagarlo intorno ai 10 milioni di euro, ma a fine stagione. Il suo manager sta tentando di anticipare le mosse e allo stesso tempo lavora per vedere di portare qualche offerta dalla Turchia. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.