Calciomercato Lazio | Il Venezia piomba su Cancellieri: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Matteo Cancellieri è ancora tutto da scrivere. Rientrerà a Formello dopo aver vissuto l'ultima stagione in prestito all'Empoli e Baroni con ogni probabilità lo valuterà in ritiro ad Auronzo di Cadore. In questa sessione di mercato però potrebbe lasciare nuovamente la Capitale per trovare più spazio e minutaggio. Negli ultimi giorni si è parlato di un suo inserimento come contropartita nell'affare che avrebbe portato Samardzic in biancoceleste, oltre a un interesse della Fiorentina di Palladino. Ma come riportato da Il Messaggero su di lui sarebbe piombato anche il Venezia di Di Francesco, neopromosso in Serie A. L'operazione, in questo caso, sarebbe possibile solo in prestito.