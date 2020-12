Calciomercato Lazio, ipotesi Bologna per Vavro: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio cerca una soluzione per Denis Vavro. Il centrale slovacco, arrivato nell'estate del 2019, non ha mai convinto in pieno. Dopo una prima stagione con più bassi che alti, Inzaghi e la società lo hanno escluso dalle liste per campionato e Champions League. Problema di numeri e di una rosa extralarge che hanno messo ai margini l'ex Copenaghen. Il giocatore, con tutta probabilità, cercherà una sistemazione già a gennaio. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Bologna potrebbe essere una soluzione. Mihajlovic è alla disperata ricerca di un difensore centrale e le caratteristiche dello slovacco potrebbero fare al caso dell'allenatore serbo. Vavro così come Cutrone, che fatica a trovare spazio alla Fiorentina, potrebbero far comodo ai rossoblù e risolvere, in due colpi, i problemi di tre squadre. Sinisa da tempo chiede un rinforzo un dominante difensivo e un centravanti fisico, identikit che combaciano con i due esuberi di Lazio e Fiorentina. Non rimane che aspettare un mese e l'apertura del mercato di riparazione per capire se queste resteranno solo voci o la situazione evolverà in una vera e propria trattativa.

LAZIO - BRUGES, CORREA PROVA A STRINGERE I DENTI

CHAMPIONS LEAGUE, LA LAZIO SI QUALIFICA SE...

TORNA ALLA HOME