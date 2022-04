Calciomercato Lazio, l’idea Vecino non decolla. Si riscalda la pista Caputo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – La difesa è la priorità della Lazio ma il mercato non sarà incentrato solo su questo reparto. Servono rinforzi anche in attacco e a centrocampo, soprattutto se dovesse partire Milinkovic. Relativamente a questo, tanti sono i nomi che in questo periodo sono stati accostati al club biancoceleste e tra questi c’è anche quello di Matias Vecino. L’uruguaiano, in scadenza con l’Inter, piace a Sarri che ha proposto il suo nome più volte. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nonostante l’interesse non ci sono stati contatti tra il suo manager e la Lazio. Non sarà dunque lui, al momento, il possibile sostituto del centrocampista serbo. Per quanto riguarda l’attacco invece, prosegue la ricerca del vice Immobile. A prescindere da quello che sarà di Muriqi che se non riscattato dal Maiorca sarà ceduto, il tecnico toscano ha riproposto un vecchio nome: Ciccio Caputo, in uscita dalla Sampdoria. L’attaccante aveva stuzzicato l’interesse di Sarri già a dicembre ma per motivi legati al regolamento non era possibile tesserarlo a stagione in corso.

