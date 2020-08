Calciomercato Lazio, Mandzukic si propone alla Roma: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Mandzukic cerca una nuova squadra. Dopo l'esperienza all'Al-Duhail, il gigante croato ha rescisso il suo contratto lo scorso 5 luglio ed è a caccia di un nuovo club. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, nei giorni scorsi l'attaccante è stato offerto alla Roma. I giallorossi hanno rpeso tempo in attesa di conoscere il destino di Dzeko, ma non considerano l'ex Juve un titolare ma al massimo un'ottima alternativa per completare la rosa. Da Milano, invece, si vocifera che il profilo di Mandzukic potrebbe tornare utile per l'Inter. Una candidatura, però, legata ad alcune situazioni ben precise. Il centravanti potrebbe trasferirsi a Milano se Allegri dovesse essere il nuovo tecnico nerazzurro al posto di conte. Mario è uno dei fedelissimi di Max e, dopo l'esperienza nella Vecchia Signora, lo seguirebbe anche sotto la Madonnina. Mandzukic, accostato più volte alla Lazio senza che ci sia mai stata una vera trattativa, attende il trascorrere dei giorni e spera di trovare presto una soluzione. Le sorprese non sono escluse.

CALCIOMERCATO LAZIO, FARES SEMPRE PIU' VICINO

CALCIOMERCATO LAZIO, DUE NOMI NUOVI PER LA DIFESA

TORNA ALLA HOME PAGE