Calciomercato Lazio | Maximiano, giallo clausola: il club si sente al sicuro

RASSEGNA STAMPA - Luis Maximiano e il giallo della clausola sul riscatto, sollevato in settimana da Mundo Deportivo, non impensieriscono la Lazio. A Formello, riferisce il Corriere dello Sport, sono tranquilli e convinti del fatto che incasseranno gli 8,5 milioni previsti dal trasferimento chiuso in estate. L’obbligo sarebbe scattato al primo punto conquistato dall’Almeria in campionato, a Gennaio il prestito è diventato definitivo e la società capitolina conta sull’incasso che riscuoterà con la formula pluriennale.

Nel frattempo, dal Brasile, il Flamengo a giugno tenterà di trattare con i capitolini per l’acquisto di Marcos Antonio, attualmente in Grecia in prestito al Paok Salonicco che ha un’opzione di riscatto fissata a 6 milioni di euro.

