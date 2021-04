Calciomercato Lazio, obiettivo ringiovanire la rosa: nel mirino Gallo del Lecce

Obiettivo ringiovanire la rosa. Il prossimo calciomercato estivo della Lazio ruoterà anche su questo: la volontà della società sembra quella di "svecchiare" la rosa che molto probabilmente sarà ancora a disposizione di Simone Inzaghi. Il ds Tare ha già da tempo chiuso l'acquisto del giovane Kamenovic, difensore serbo del Kucaricki. Nel mirino però avrebbe messo anche l'esterno Parisi dell'Empoli, e un altro giovane, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei: si tratta di Antonino Gallo, ventunenne esterno sinistro del Lecce, che si sta ben mettendo in mostra nella squadra allenata da Corini in Serie B.

