Calciomercato Lazio, occhi sul giapponese Tomiyasu: ma c'è il Bologna

Sarà un calciomercato di rinnovamento per la Lazio, specie per quanto concerne gli esterni e la difesa. Proprio per quanto riguarda il pacchetto arretrato, la probabile partenza di Radu (da valutare la sua situazione), oltre che di Wallace, rende necessario un doppio colpo. I biancocelesti sono alla ricerca anche di un centrale di sinistra e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, uno dei profili seguiti dal ds Tare è quello di Takehiro Tomiyasu: giapponese classe '98, è di proprietà dei belgi del W Sint-Truiden, club che lo ha prelevato un anno e mezzo fa direttamente dal Giappone. Tomiyasu è reduce da una Copa America vissuta da protagonista (i nipponici sono stati invitati come ospiti insieme al Qatar) nella quale, pur non passando il girone, il ventenne ha giocato da titolare tutte e tre le partite del raggruppamento. Il suo nome era stato accostato ai biancocelesti già lo scorso gennaio, ma la concorrenza nel frattempo è aumentata. L'ostacolo maggiore all'esito positivo della trattativa, infatti, è rappresentato dal Bologna: gli emiliani sono da tempo forti sul giocatore, e il ds Walter Sabatini contava di poter chiudere con i belgi addirittura la scorsa settimana. C'è stato un brusco stop, il Sint-Truiden ha giocato al rialzo chiedendo 10 milioni contro i 6 per i quali l'operazione stava andando in porto. Dunque, la Lazio starebbe tentando un inserimento in extremis, scoprendo così le proprie carte: la volontà dei biancocelesti è quella di regalare a Inzaghi anche un difensore sul centrosinistra.

LAZIO, YAZICI PER IL DOPO MILINKOVIC

CALCIOMERCATO LAZIO, ACCORDO CON LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE