Calciomercato Lazio, operazioni all'ombra: ecco da quanto si segue Varela

Nelle scorse ore si era parlato di alcuni contatti tra la Lazio e il Monaco per Jordan Semedo Varela, terzino sinistro classe 2003 reduce dall'Europeo U19, attenzionato anche dal Bayern Leverkusen. Come riportato dal La Gazzetta dello Sport, l'interessamento della società biancoceleste nei confronti del francese è una cosa nata da tanto tempo, addirittura un anno fa. Tare e Lotito avrebbero quindi messo gli occhi sul calciatore già da diversi mesi e chissà se, ora che per Casale è davvero fatta (visite mediche in corso) e per Romagnoli sembra raggiunta l'intesa, la Lazio non inizi a dedicarsi con decisione anche sul diciannovenne.