Calciomercato Lazio, piace Cenk Tosun: la richiesta dell'Everton è alta

Non solo Awoniyi e Wesley. Ci sono pochi dubbi, l'attacco è il reparto da rinforzare nel prossimo calciomercato, in termini numerici più che di qualità assoluta. La Lazio ha affrontato la stagione con soli 3 attaccanti per due posti, complice anche l'arretramento di Luis Alberto, risultando troppo spesso priva di soluzioni alternative che potessero garantire una maggiore finalizzazione del gioco offensivo. Immobile rimane un intoccabile, Correa è a tutti gli effetti una delle stelle della squadra. Per quanto riguarda Caicedo invece, autore di un'ottima stagione, il nodo sul rinnovo lascia aperto un varco sulla sua cessione. Per questo Tare si sta guardano intorno e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, un altro nome circolato nelle ultime ore è quello di Cenk Tosun. Punta turca di proprietà dell'Everton (può giocare anche come esterno d'attacco), con la nazionale ha siglato 13 reti in 37 partite, ma non è reduce da una grande stagione a livello realizzativo con il suo club: per lui quest'anno 4 gol in 27 presenze, condite anche da 3 assist. Tanto basta agli inglesi che non si smuovono dalla richiesta di 20 milioni per il suo cartellino. Una cifra importante che la Lazio non ha mai speso per un giocatore sopra i 24 anni, e Tosun ne compirà 28 a giugno. Potrebbero esserci degli sviluppi nelle prossime settimane, per il momento l'idea appare poco di più di una suggestione.

