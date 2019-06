Calciomercato Lazio, retroscena Milinkovic: il City ha provato il colpo

Che Milinkovic potesse di nuovo essere nome caldo in fase di mercato estivo, se lo aspettavano un po' tutti. D'altronde il serbo, nonostante non abbia vissuto una stagione straordinaria come quella dello scorso anno, si è fatto trovare pronto soprattutto nel finale: è suo uno dei due gol decisivi per alzare al cielo la Coppa Italia. Le qualità non possono essere messe in discussione, rimane oggetto di desiderio dei grandi club. La Juventus, ancora al lavoro per sistemare la situazione in panchina, è sicuramente tra le società interessate. Ma, oltre confine, c'è chi ha provato a sfidare la concorrenza. Come riporta la Repubblica, negli ultimi giorni il Manchester City avrebbe cercato di creare un filo che conducesse al gioiello biancoceleste. Filo che, inevitabilmente, si è rotto: il rischio del blocco del mercato, e il futuro di Guardiola, rendono la situazione del club inglese delicata. La Juventus potrebbe così avere maggiore spazio per agire. Lo scoglio più duro da superare, sarà la forbice tra domanda e offerta: i 60 milioni proposti non saranno sufficienti. Lotito è categorico, Milinkovic non si svende. Ne servirebbero 100 per accontentare il numero uno della Lazio, il margine per trattare è poco. I bianconeri potrebbero, inoltre, pensare anche alla pista Pogba: in quel caso l'operazione per il serbo non avrebbe senso di esistere.

LAZIO, LE PAROLE DI ERIKSSON

LAZIO, CI PROVANO BERISHA E LUKAKU

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE