Calciomercato Lazio, si tratta ancora per Kumbulla: la situazione

È da giorni ripresa, ma in sordina, la trattativa tra Lazio e Verona per Kumbulla. Dopo settimane di silenzio, il ds Tare aveva a fine agosto rivelato pubblicamente di essersi tirato fuori dalla corsa per il difensore, ma i contatti con l'Hellas sono stati ripresi. L'inter, che dovrebbe prima cedere Godin, non è mai passata veramente all'azione, dopo aver promesso a Setti di presentare un'offerta da 30 milioni tra cash e contropartite. I biancocelesti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, restano fermi a 20 milioni totali, tra parte economica e il cartellino di Andrè Anderson, valutato dai capitolini 8 e dagli scaligeri 4/5.

LA SITUAZIONE - “Lo vendo in questo mercato” , ha detto ieri il presidente Setti ospite ad una premiazione, ad avere fretta ora è il Verona stesso, che dopo settimane di trattative rischia di ritrovarsi un calciatore in procinto da mesi di fare il grande salto in carriera. Si vociferava di un interessamento mai tramutato in trattativa della Juve, e di un club straniero che sembrerebbe stia valutando la fattibilità dell'operazione. Kumbulla ha rifiutato il Napoli a gennaio, e aveva già da tempo accettato la corte della Lazio. I biancocelesti non intendono alzare la propria offerta e i contatti tra le parti sono continui. Kumbulla è tornato di nuovo ad essere un vero obiettivo per rinforzare la difesa di Inzaghi.

Calciomercato Lazio, Dimarco resta al Verona: strategia Inter per Kumbulla?

Lazio, ti ricordi Hoedt? L'olandese ripartirà ancora dal Belgio

www.lalaziosiamonoi.it