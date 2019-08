Calciomercato Lazio, Simeone rifiuta il Cagliari: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Non sarà al Cagliari il futuro di Giovanni Simeone. L'attaccante della Fiorentina ha rifiutato la proposta dei rossoblù e quindi al momento resta in viola. Il club sardo era stato l'unico a muoversi ufficialmente per l'argentino bussando alla porta dei toscani. Prestito con diritto di riscatto la proposta degli isolani che i gigliati hanno anche preso in considerazione. Il centravanti, però, ha preferito declinare la proposta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Cagliari allora si è lanciato su Gregoire Defrel in uscita dalla Roma. Per quello che riguarda Simeone, oltre al sondaggio del Sassuolo, il suo nome è stato accostato più volte alla Lazio. Inzaghi ha chiesto una terza punta da alternare a Immobile e Caicedo, ma sarebbe indirizzato verso un giocatore con caratteristiche leggermente diverse (più alto e forte fisicamente, una prima punta di peso, ndr). Le cose potrebbero cambiare nel caso in cui Caicedo, che sta trattando il rinnovo con i biancocelesti, dovesse lasciare i capitolini. Alla chiusura del mercato manca poco meno di un mese e tutto può ancora accadere.

