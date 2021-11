Calciomercato Lazio, tutti i nomi in entrata e in uscita per gennaio

In vista della prossima finestra di mercato la Lazio farà di tutto per accontentare le richieste di Maurizio Sarri. Per puntellare la rosa con un difensore e un attaccante che può fare sia l'esterno che il centrale sarà necessario innanzitutto sfoltire. Tra i vari esuberi, riporta Il Tempo, Jony e Vavro potrebbero tornare in Liga dove hanno qualche estimatore, mentre per Lukaku ed Escalante si cerca una sistemazione. Per Muriqi si attende una svolta, l'idea è di lasciarlo partire già a gennaio ma è più facile piazzarlo a giugno a condizioni più favorevoli.

ACQUISTI - Messo a segno qualche colpo in uscita si potrà pensare anche alle entrate. Per la difesa si studia un profilo che conosca bene i meccanismi della linea a 4. Daniele Rugani ha già lavorato con Sari e alla Juve non trova spazio, oltre a lui ci sono Anel Ahmedhodzic del Malmoe, Martin Interreger dell'Eintracht e Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Per l'attacco invece sondati calciatori duttili che possano ruotare all'interno del tridente, come Botheim del Bodo, Benjamin Sesko del Salisburgo, Jonathan Burkardt del Mainz, Kevin Lasagna del Verona, Cedric Bakambu del Bj Goun e Wesley Moraes dell'Aston Villa (in prestito al Bruges).