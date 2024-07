Calciomercato Lazio, tutto aperto per Sardo: si studia l'opzione meno dolorosa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sardo ancora in bilico tra permanenza e addio. A differenza di Dutu, che ha salutato a parametro zero per andare alla Juve, i contatti con l'entourage del centrocampista sono costanti. Due incontri nell'ultima settimana per il classe 2005, tesserato come "giovane di serie". Grazie alla nuova norma potrebbe rimanere fino al 2025: c'è tempo fino al 14 luglio per far scattare l'opzione. Si sta studiando l'opzione più vantaggiosa per tutti. Sardo, ricorda il Corriere dello Sport, ha diverse richieste in Italia e all'estero, è nel giro della Nazionale Under 19, Lotito e Fabiani potrebbero decidere per una cessione garantendosi una percentuale sulla futura rivendita. In questo modo, se non si troverà un accordo sulla proposta di contratto, non si tratterà di un addio da parametro zero.

