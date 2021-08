Calciomercato Lazio, ultimatum del Como a Gondo: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tutto da scrivere il futuro di Cedric Gondo. L'attaccante ivoriano, dopo aver conquistato la Serie A con la Salernitana, è tornato alla Lazio ma è pronto a partire. La situazione societaria dei granata non permette al centravanti di tornare all'Arechi, ma le offerte per lui non mancano. Il Como continua a insistere per portare il calciatore in Lombardia. Secondo La Provincia di Como, il giocatore avrebbe già accettato l'ipotesi di venire al Como. L'affare, però, ancora non si è sbloccato e l'Ascoli ha provato a inserirsi. A quanto pare il Como avrebbe dato un ultimatum, se la situazione non si sbloccherà nel giro di qualche giorno si cambierà obiettivo mollando Gondo. La Lazio, con l'indice di liquidità bloccato dalle mancate cessioni, spera che la situazione possa schiarirsi presto.