Calciomercato Lazio, una squadra a cento all'ora: nuove idee per le fasce

Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra a Formello. Una piccola luce nel percorso verso la ripresa del campionato, con la squadra di Inzaghi che non vede l'ora di riprendere il cammino interrotto dopo Lazio - Bologna del 29 febbraio. Il ds Tare invece progetta già la squadra della prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. Per il 3-5-2 di Inzaghi le fasce sono fondamentali e l'idea è quella di rafforzare la rosa anche in quei settori. Come riporta la rassegna di Radiosei, due nomi finiti nel taccuino di Tare sono Mergim Vojvoda dello Standard Liegi e Konstantinos Tsimikas dell'Olympiacos. Il primo è un esterno destro, il secondo sinistro e sono legati ai loro club rispettivamente fino al 2023 e 2022. I loro nomi sono legati anche alle posizioni di Marusic e Jony. Il montenegrino sta trattando il rinnovo con la Lazio (scadenza 2022), ma questo potrebbe non escludere una cessione visto che tra gli estimatori c'è anche il PSG. Tare crede molto in lui, Inzaghi anche tanto da affidargli la maglia da titolare nelle ultime giornate costringendo Lazzari in panchina, ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile i biancocelesti penserebbero all'alternativa. Jony invece ha sofferto l'adattamento alla Serie A e a un nuovo modulo: lo spagnolo però potrebbe essere la carta per rendere offensiva la fascia sinistra del 3-5-2 e rimanere il prossimo anno indipendentemente da un acquisto in quel settore.