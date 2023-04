Cataldi, cuore e sacrificio a servizio della Lazio: tutto per un unico obiettivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sta contando le ore la Lazio, ne mancano davvero poche al suo ritorno in campo. Ecco il match col Monza, riparte la corsa Champions. Ora più viva che mai. Sarri, dopo la sosta per le nazionali, si affiderà a chi c’è sempre stato e a chi può garantirgli sicurezza e per questo, in regia, la scelta non sarà poi così difficile. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Vecino a riposo e Cataldi al comando. Il romano proteggerà il reparto arretrato e porterà in campo la lazialità, tanto cara al tecnico come affermato in conferenza. Lo spirito del centrocampista dimostrato in ogni partita si è rivelato un jolly per l’allenatore, gli consente di scegliere in base all’avversario e alla stanchezza. Ogni gara è un’occasione per il biancoceleste che ha già superato il minutaggio complessivo della scorsa annata: 2.264 minuti, 143 in più. Nel conto sono incluse tutte le competizioni e a Monza, se dovesse restare in campo per sessanta minuti, scavallerebbe pure la quota di quelli disputati nella passata Serie A. Tanto cuore e altrettanto sacrificio per la sua squadra del cuore e per quel tanto agognato desiderio.

