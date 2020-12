Champions League, su 'Il Cuoio' l'ultimo precedente della Lazio con i belgi. E Claudio Lopez...

L'ultimo precedente in casa della Lazio in Champions con una squadra belga, risale a quasi vent'anni fa. Era il 6 marzo del 2001, e all'Olimpico andava in scena la sfida tra i capitolini e l'Anderlecht: sfida inutile sulla carta visto che entrambe le squadre erano già state eliminate, ma che permise al tecnico di allora, Dino Zoff, di ritrovare Claudio Lopez. Come si legge nell’approfondimento curato dalla rubrica Il Cuoio del Corriere dello Sport, l'argentino tornò dalla rottura del crociato dopo 5 mesi, e con una prodezza da calcio d'angolo, siglò il gol dell'1-0 al quarantesimo minuto. Rispose per i belgi Stoica, pareggiando su un'azione da corner. A chiudere il match ci pensò Roberto Baronio, autore del primo gol in maglia biancoceleste.

Okon: "Partita complicata per i belgi. Ma attenta Lazio, il Bruges ha fermato il Real"

Lazio, Hoedt rivela: "Il Bruges s'interessò a me. Inzaghi mio allenatore anche quando ero in Belgio"

TORNA ALLA HOMEPAGE