Cluj, alta tensione tra il tecnico e Roger: interpellata la Fifa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Mancano poco più di due settimane al match d’andata di Conference League tra Lazio e Cluj, in programma il 16 febbraio all’Olimpico, e la situazione in casa del club romeno è tutto tranne idilliaca. La tensione tra Petrescu, l’allenatore, e Roger è tangibile, il trequartista non ha preso bene l’esclusione dalla lista per il campionato scatenando così una tormenta che coinvolge anche la Fifa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il brasiliano si è rivolto alle istituzioni per ottenere lo svincolo e nei giorni scorsi non si è neppure presentato al centro sportivo. Vano ogni tentativo del presidente Balaj di trovare un compromesso. Bisognerà aspettare per capire come si concluderà la vicenda, nel frattempo i biancocelesti osservano con attenzione dal momento che al giocatore era stato assicurato un posto nella lista Uefa.

