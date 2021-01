Derby, la Lazio si affida alla vecchia guardia: un solo nuovo acquisto in campo

Il derby tra Lazio e Roma, si sa, non è una partita come le altre. Novanta minuti attesi per una stagione intera che oltre ai tre punti possono rappresentare un vero punto di svolta. Lo sanno bene i biancocelesti, reduci da due vittorie consecutive e bisognosi di un altro successo per restare aggrappati al gruppo delle prime della classe. Ecco perché Inzaghi nella stracittadina si affiderà alla vecchia guardia, ai suoi uomini di fiducia a cui da anni ha inculcato il suo credo calcistico.

MERCATO FALLIMENTARE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci sarà infatti solo uno dei nuovi acquisti in campo. Si tratta di Pepe Reina, l'unico che fin qui ha convinto tanto da strappare il posto da titolare a Strakosha. Quello da cui ci si aspettava di più, per la cifra sborsata, e di conseguenza quello che sta di più deludendo è senza dubbio Muriqi che ha collezionato solo 8 presenze in totale. In panchina con lui ci sarà anche Andreas Pereira, rebus tattico di Inzaghi che sembra non riuscire ancora a collocarlo in campo alla perfezione, oltre a Hoedt, Escalante e Akpa Akpro. Ai box causa infortunio Fares che deve ancora dimostrare di valere i 10 milioni spesi per portarlo nella Capitale.

