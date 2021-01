Derby, Raggi: "Partita sempre emozionante. Spero che Lazio e Roma vincano presto uno scudetto"

Il derby di Roma è un evento che nella Capitale scuote gli animi più di ogni altra cosa. Neanche la sindaca Virginia Raggi riesce a essere indifferente a questa partita: "Già alle elementari si respirava un clima di sfottò, perché a Roma si comincia presto" - le sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - "Dal vivo, poi, ne ho visti diversi e sono stati sempre emozionanti. Quelli a a cavallo del 2000, tra l’altro, valevano lo scudetto. Mio marito, inoltre, è tifoso della Lazio e anche a casa ci si prepara: alcune cose si possono dire, altre no; alcuni amici li possiamo sentire, altri no. Insomma, è un rito". Sulla possibilità di aprire lo stadio per il match di ritorno ha detto: "L’emergenza sanitaria ci impone di tenere la guardia alta. Io lo spero, ma dovremo vedere ciò che succede". Infine, sulla gara di domani ha preferito non sbilanciarsi: "Un pronostico? Scherza? Non si fa mai. Spero che Lazio e Roma da qui a 10 anni riusciranno a vincere più d’uno scudetto ciascuno".

