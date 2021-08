Empoli - Lazio, Milinkovic in gol per la 7ª stagione di fila. Meglio di lui solo...

RASSEGNA STAMPA - La sua testata su assist dolce di Felipe Anderson ha rimesso subito in partita la Lazio, pareggiando il vantaggio dell'Empoli. Milinkovic è già leader tecnico anche dell'era targata Sarri, giocatore universale che sa coprire, ispirare i compagni e inserirsi in zona gol. La rete segnata al Castellani ha un valore anche statistico non indifferente: sono 7 stagioni consecutive in cui Sergej trova il gol in Serie A, riporta la rassegna di Radiosei. L’ultimo centrocampista della Lazio a riuscirci è stato Senad Lulic, che nell’annata 2018/19 è arrivato a quota otto. La continuità del Sergente.

