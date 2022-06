Flaminio, Onorato (Ass. Sport): "Proposta della Lazio? Ne saremmo felici". E sui soldi pubblici...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Saremmo ben contenti di ricevere una proposta concreta dal club che riporti lo stadio alla sua vocazione naturale, proposta che finora dai biancocelesti non è mai arrivata". Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, ha parlato così del Flaminio, del suo stato d'abbandono e della possibilità che arrivi l'offerta di una società per riqualificarlo e adibirlo a proprio "quartier generale". Di certo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, i vincoli architettonici, artistici e anche archeologici non hanno aiutato. Ma, in verità, proprio la componente culturale avrebbe potuto esser fondamentale per sbloccare la situazione, magari approfittando dei soldi del Ministero della Cultura, come accaduto per il Franchi, Oppure, si sarebbe potuto inserire tra i destinatari dei quasi 19 milioni che spettano a Roma per la riedificazione e riqualificazione di impianti utili a far crescere l'offerta sportiva. "Ma non abbiamo ritenuto fosse opportuno farlo nel caso del Flaminio - ha proseguito Onorato -. Qui devono essere gli investitori a fare la loro parte. Non ci sembra giusto usare i soldi pubblici per fare ad esempio lo stadio della Lazio".

