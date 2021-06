Immobile e un 2021 azzurro on fire: sempre in gol quando è partito titolare

RASSEGNA STAMPA - L'Italia è pronta per gli ottavi di finale degli Europei. Dopo le vittorie nel girone, la Nazionale sfiderà l'Austria per cercare un posto tra le prime otto della competizione. Tra i calciatori più attesi c'è Ciro Immobile che è andato in gol nelle prime due gare della manifestazione. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, l'attaccante della Lazio è tra i più caldi. Nelle 5 partite da titolare in azzurro nel 2021 ha sempre fatto centro. Sono 5 gol di fila contro l'Irlanda del Nord e la Lituania nelle qualificazioni mondiali, ai danni della Repubblica Ceca in amichevole e contro Turchia e Svizzera nelle prime due gare dell'Europeo. In totale sono 15 le reti azzurre nell'era Mancini. Nessuno come lui tra i giocatori in attività.

