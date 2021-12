Inter, caso plusvalenze: nel mirino gli affari con il Genoa

Sono quasi 90 i milioni finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di Milano. Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza si è recata nella sede dell'Inter per acquisire la documentazione relativa a un arco temporale che va dal 2017 al 2019. Al vaglio alcune cessioni d'oro di baby come quella di Bettella e Carraro venduti all'Atalanta per 12 milioni e il conseguente arrivo di Bastoni dal club bergamasco per una cifra vicina ai 31 milioni. E ancora, nel caso del passaggio di Nainggolan dalla Roma all'Inter come controparte furono ceduti Santon, circa 9 milioni, e Zaniolo valutato all'epoca solo 4 milioni.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il nodo della questione sarebbero gli affari con il Genoa: dal 2017 al 2019 tre nerazzurri sono passati ai grifoni, Radu, Vallietti e Pinamonti, per un totale di 33,5 milioni di euro e due di loro (Radu e Pinamonti) sono poi stati acquistati di nuovo dall'Inter come se ci fosse un accordo pregresso. Da sottolineare che fino al 2019 era permesso il diritto di recompra che poi la Figc ha deciso di vietare.

Calciomercato Lazio, Botheim si allontana e avanza Lasagna

Lazio, Pedro bomber: è ai livelli di Chelsea e Barcellona

TORNA ALLA HOME