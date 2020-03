Inter, Maicon: "Lazio? Grande campionato, ma la Juve è ancora la più forte"

La lotta Scudetto è più equilibrata che mai. Questa sera, finalmente, verrà recuperato il match tra Juventus ed Inter, rispettivamente seconda e terza in classifica. La sfida potrà dire tanto sul prosieguo del campionato delle due squadre, nonché sul primo posto della Lazio, confermato in casa di pareggio o di successo dell'armata di Conte. Maicon, in nerazzurro dal 2006 al 2012, si è espresso sulla lotta per il titolo, menzionando anche i biancocelesti. Di seguito, alcune sue dichiarazioni, riportate nella rassegna stampa di Radiosei: "Juve in difficoltà? Non come si dice. È vero, a Lione non ha fatto bene, ma in Champions l'approccio è diverso e tra l'altro non credo che Sarri sarà poi eliminato dal Lione. In Italia la Lazio sta facendo un grande campionato, ma ritengo i bianconeri ancora oggi i più forti. E quando giocano a Torino, poi, è difficile uscire con tre punti da lì. Scudetto? Sono convinto che l'Inter possa vincerlo".

