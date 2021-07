Italia, fiducia a Immobile: il bomber della Lazio a caccia di riscatto

"Il più criticato spesso risolve partita e torneo". Con queste parole Roberto Mancini ha confermato la fiducia a Ciro Immobile per la partita di stasera tra Italia e Spagna. In palio c'è un pass per la finalissima di Euro 2020 e agli Azzurri non è concesso sbagliare. L'attaccante della Lazio, dopo i due gol nelle prime due partite del girone, non è più riuscito ad andare a segno ed è stato molto criticato soprattutto per le ultime due prestazioni. I numeri però sono dalla sua parte. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è lui l'attaccante in attività con più gol segnati in azzurro (15) e insieme a Insigne, Locatelli e Pessina è il capocannoniere della squadra in questo Europeo. Stasera guiderà di nuovo l'attacco della Nazionale per rispondere sul campo alle critiche, come ha sempre fatto, e lasciare davvero il segno nel torneo.