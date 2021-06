Italia, Inzaghi su Immobile: "Sono convinto che farà bene!"

L'attesa è finita. Questa sera inizieranno gli Europei con l'Italia che alle 21:00 affronterà la Turchia nel match in programma allo stadio Olimpico. Ci sarà, ovviamente, anche Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio sta coronando anche il sogno azzurro e mai come ora è pronto a voler dimostrare di poter fare la differenza non solo con la maglia della biancoceleste ma anche con quella della Nazionale. Ne è convinto anche chi lo conosce bene, il tecnico che per cinque anni lo ha allenato e su di lui ha costruito la squadra che conosciamo. "Non lo sento da qualche giorno, ma farà bene, ne sono convinto", queste le parole di mister Simone Inzaghi riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.