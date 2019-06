Italia, Mancini: "Giocatori contenti di venire in Nazionale, ma si può ancora migliorare"

Dalla delusione per la mancata qualificazione all'ultimo Mondiale all'entusiasmo ricreatosi attorno alla maglia azzurra: la nuova Italia targata Roberto Mancini piace e diverte il suo pubblico. Fa della gioventù spensierata il suo punto di forza. Dopo l'en plein nelle prime gare per la qualificazione al prossimo Europeo, la partecipazione alla competizione non dovrebbe essere in discussione. L'ex allenatore della Lazio tiene tutti sotto la lente d'ingrandimento, ha dimostrato di non aver paura a far debuttare le nuove leve. Il futuro veste d'azzurro: "Abbiamo un anno, prima dell'Europeo, in cui dobbiamo cercare di migliorare molto. In questi dodici mesi possiamo poi trovare qualcuno che ancora non è venuto fuori. Sono contento per come i ragazzi si comportano, per quello che fanno. Sono contenti quando vengono in Nazionale" - le parole di Mancini riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei.

