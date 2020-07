Juventus-Lazio, negli ultimi due campionati Caicedo meglio di Dybala: i numeri

Poco meno di 24 ore separano Juventus e Lazio dal match di questa sera che rimane comunque una gara importantissima per entrambe le squadre. In attacco sarà Ronaldo contro Immobile con il portoghese che si trova ad una sola lunghezza dalle reti segnate dal bomber della Lazio e con il numero 17 che vuole trovare di nuovo la via del gol che manca dal match contro la Fiorentina. Non solo, in coppia con King Ciro ci sarà Felipe Caicedo che in questa stagione ha dato un apporto non indifferente segnando gol pesantissimi (vedi Cagliari).

I NUMERI - L’ecuadoriano tra l’altro può vantare anche un dato molto interessante: negli ultimi due campionati, stando ai numeri, ha fatto anche meglio di Dybala. La Joya bianconera ha infatti siglato 16 reti mentre Caicedo 17; in questa speciale classifica Ronaldo ha fatto invece meglio di Immobile siglando 49 reti contro le 44 dell'attaccante di Torre Annunziata.

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

CALCIOMERCATO LAZIO, PUNTO SU KUMBULLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE