Keita, una dedica per Inzaghi. Il commento al tweet della Lazio: "Non male"

Keita non dimentica il suo passato, non può non ricordare la Lazio, il club che gli ha permesso di ritagliarsi uno spazio importante nel calcio che conta, mettendo definitivamente alle spalle i problemi avuti nell'esperienza della "cantera" del Barcellona. La conferma arriva direttamente dal tweet del club biancoceleste in occasione dei quattro anni dall'esordio di Simone Inzaghi sulla panchina della prima squadra. Il senegalese, riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo ha condiviso sul proprio profilo, aggiungendo: "Non male direi". In quel match, contro il Palermo, deciso dalla doppietta di Klose e dal gol di Felipe Anderson, Keita era in campo. Come del resto nella maggior parte della stagione successiva. La migliore della sua carriera, con 16 reti in 31 gare, ma anche l'ultima nella Capitale. Poi arrivò l'addio, con il mancato rinnovo e la cessione al Monaco per trenta milioni di euro. Molti tifosi della Lazio hanno approfittando della dedica di 'Keitinha' per lasciargli un consiglio nei commenti: "Torna a casa".

