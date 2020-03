L'ex Roma Balbo: "Se la Lazio vince lo scudetto? Non lo vince"

BALBO E LO SCUDETTO ALLA LAZIO - Sponda giallorossa sono abituati a lanciarsi in pronostici e scommesse avventate, Nainggolan ne sa qualcosa. Ma un conto è ricredersi sull'esito di una doppia semifinale (andata e ritorno) di Coppa Italia, un altro se la posta in palio è lo scudetto della Lazio. L'ex Roma Balbo non guarda alla scaramanzia e dice chiaramente come la pensa, esponendosi: "Se la Lazio vince lo scudetto? Dobbiamo essere sportivi e accettarlo. Ma non lo vince", si legge sulla rassegna stampa di Radiosei. Risuona come il vecchio "te fidi?" e rischia di avere lo stesso effetto. Al momento il Coronavirus è di intralcio e ogni discorso è rimandato. Ma qualora si riprendesse... Proprio sulla ripresa della Sere A Balbo aggiunge: "Spero solo che non si falsino le regole, la Serie A deve essere giocata per intero a costo di chiudere a dicembre. Niente playoff, niente congelamento della classifica. Qui ognuno tira l’acqua al suo mulino. Anche se il prossimo anno c'è l'Europeo, si troverà una formula per accorciare la prossima stagione. Non è professionale alterare in corsa un torneo costruito per avere una certa durata" ha concluso.

