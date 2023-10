Lazio, a Formello altro confronto Sarri - Luis Alberto: i dettagli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Più che vice capitano sembra più un vice allenatore. È questo il destino di Luis Alberto, ormai sempre più al centro delle idee di gioco di Sarri. "Devi metterti sulle spalle la Lazio", gli ripete il tecnico, che non vuole cali da parte del suo numero 10. A Reggio Emilia senza Immobile, e con Martusciello in panchina, tutta la squadra si aggrappa a lui. A riportarlo è Il Messaggero.

Continui confronti tra il tecnico e lo spagnolo. In settimana a Formello ce n'è stato un altro, a tu per tu, lontano da tutto il gruppo. È stato stretto un altro patto Champions: ora la Lazio non può più sbagliare in campionato. Già contro l'Atalanta, con la fascia al braccio, aveva incitato al massimo in compagni sia prima dell'ingresso in campo che dopo al momento della sostituzione. In serata contro il Sassuolo ci vorrà un'altra prestazione simile, da leader, e capitano, vero, vista l'assenza di Ciro Immobile.

Luis Alberto non è mai stato così sereno ed equilibrato in 7 anni di Lazio. Sarri l'ha trasformato: senza di lui è un altro calcio. Tra loro ormai è scattata la scintilla. Il tecnico non può più farne a meno e al Mago piace essere spronato e messo al centro del gioco. L'importante ora è l'unità d'intenti, tutti verso l'unico obiettivo, che è quello della vittoria.