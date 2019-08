Lazio, a Marienfeld Jony osservato speciale: è rebus sulla fascia sinistra

In Germania la Lazio ha iniziato la fase due della sua preseason, dopo Auronzo di Cadore tocca a Marienfeld. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei sono diverse le situazioni che mister Inzaghi dovrà monitorare, sfruttando il più possibile questa seconda parte di ritiro soprattutto per migliorare l'intesa tra i suoi giocatori. Tra queste la situazione da tenere d'occhio è quella di Jony, ancora un rebus per quanto riguarda la fascia sinistra. Il dubbio che persiste è quello legato alla sua effettiva capacità di poter essere un'alternativa alla certezza che risponde al nome di Senad Lulic. Jony ha dato buoni segnali, ma in questi giorni di ritiro tedesco dovrà uscire dai panni del giocatore ibrido e indossare quelli del laterale di fascia a tutti gli effetti, cominciando a rispondere alle indicazioni di Inzaghi soprattutto dal punto di vista difensivo. Il mister attende Jony, che soprattutto in fase d'attacco ha già convinto: manca lo step successivo. E da quella parte resta ancora ben stretto il nodo Jordan Lukaku, da poco rientrato in gruppo ma che ancora non ha riassaggiato il campo. Da valutare se sarà effettivamente un concorrente in più per la fascia sinistra.

IL CENTROCAMPO SENZA BADELJ: COME CAMBIA

PRIMAVERA, IN PROVA IL GIGANTE BAIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE