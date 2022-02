Lazio, ansia Lazzari: subito la risonanza, si teme un lungo stop

RASSEGNA STAMPA - Manuel Lazzari rischia di stare out più del previsto. Contro il Bologna l'esterno si è infortunato all'85': una fitta al flessore non gli ha permesso di finire la partita, uscendo dal campo con l'ausilio dei sanitari. Accertata la lesione, bisognerà aspettare la risonanza di domattina per conoscere il grado e i relativi tempi di recupero. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbero essere 15-20 giorni di stop, ma potrebbero essere anche di più.

I MESSAGGI DEI COMPAGNI - Su Instagram il terzino ha scritto un messaggio di ringraziamento per tutti coloro i quali si sono preoccupati delle sue condizioni. Tra i commenti tutti i compagni lo hanno supportato: da Strakosha a Milinkovic passando per Zaccagni e l'ex Armini. Tutti vicini a Manuel per dargli la carica e affrontare questo periodo difficile.

ALTERNATIVE - Sarri dovrà studiare bene chi mettere al posto di Lazzari, visti i tanti impegni ravvicinati. Ieri, negli ultimi 5 minuti di gara, ha arretrato Felipe Anderson a terzino, ma lo stesso allenatore ha dichiarato che questa non può essere una soluzione per un'intera gara.

Punblicato il 13/2