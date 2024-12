Lazio | Baroni in ansia per Dia e Vecino: il punto della situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

RASSEGNA STAMPA - Lazio in allarme a Parma. Baroni, già senza Tavares, è preoccupato dalle condizioni di Dia e Vecino. Il primo out giovedì, colpito duro a una caviglia: lo scontro ha provocato una distorsione e causato del gonfiore che ieri lo limitava nei movimenti. L'uruguaiano invece è alle prese con un problema muscolare. Ha preso una botta in partita e sentito tirare il flessore. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Dia sarà ricontrollato oggi a Formello, mentre Vecino sarà costretto agli esami strumentali: sono previsti oggi a Villa Mafalda. Va scongiurato lo stiramento. Un doppio guaio per Baroni, che non può far altro se non incrociare le dita e pensare alle alternative. Dia può essere rimpiazzato da Noslin o Pedro. Ma il primo è l’ombra del Noslin visto a Verona. Lo spagnolo è spremuto, sta stragiocando. L’assenza di Vecino, se possibile, è ancora più pesante: scopre un reparto già incompleto. Giocando a tre è inevitabile andare incontro a situazioni d’emergenza. Guendouzi e Rovella, senza Vecino, non hanno ricambi. L’unico è Dele-Bashiru, finora ai margini. Castrovilli non è ancora pronto.

