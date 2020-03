Lazio, Bastos si conferma goleador: a giugno però potrebbe partire

La Lazio ha segnato la bellezza di 73 reti stagionali fra Campionato, Europa League e Coppa Italia. Il giocatore ad aver segnato di più è ovviamente Ciro Immobile, che però non è l'unico ad aver segnato in tutte e tre le competizioni. Oltre a l'attaccante partenopeo, anche Bastos è riuscito a farlo. Una magra soddisfazione per lui, che in questa stagione tra l'altro, non sta trovando tantissimo spazio. L'angolano ha aperto i conti con la rete al Cluj a settembre, poi ha segnato anche alla Cremonese a gennaio, infine il sigillo contro la Sampdoria in campionato. Bastos si conferma quindi difensore goleador (9 i gol segnati in totale con la maglia della Lazio), anche in questa stagione dove ha giocato meno per la concorrenza di Luiz Felipe e Patric.



FUTURO - Il suo contratto scade nel 2022, già la scorsa estate era stato in procinto di partire. Ha cambiato agente affidandosi a Pastorello negli ultimi mesi. Nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta la Lazio non lo tratterrebbe. Tre anni e mezzo fa, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lotito lo pagò 5 milioni dal Rostov. Vorrebbe incassare la stessa cifra o qualcosa in più per lasciarlo andare. Si troverà una soluzione capace di far contenti tutti.

Lazio, Diaconale: "Non ci faremo scippare nulla. Laziali, state tranquilli"

Consiglio Federale, il comunicato: le proposte per il futuro della Serie A

TORNA ALLA HOMEPAGE