Lazio | Castellanos, a Genova vuole esserci: i suoi numeri in stagione

RASSEGNA STAMPA - Dopo la delusione post-eliminazione, la Lazio deve guardare avanti. Domani alle 18 c'è un'altra sfida complicata, a Marassi contro il Genoa. I biancocelesti dovranno recuperare le energie dopo lo sforzo fisico (e soprattutto psicologico) in Europa. Lo stesso Castellanos, dolorante durante il match contro il Bodo, è pronto e vorrebbe giocare di nuovo da titolare, anche per migliorare i suoi numeri stagionali. Come riporta Repubblica, 13 gol e cinque assist per lui, senz'altro condizionati da ben 12 gare interamente saltate. Su 46 partite totali disputate dalla Lazio, Taty ne ha giocate solo 29 da titolare e in una di queste, contro il Napoli, ha dovuto lasciare il campo per infortunio al 27'. In tutto sono 34 le presenze complessive: 23 in Serie A su 32 giornate, ma quattro volte è entrato nel corso della ripresa in Europa League e una in campionato.

Considerando i minuti giocatori in stagione - 2541 - in pratica Castellanos ha segnato una rete ogni due partite (ogni 195 minuti, per la precisione). E ora vuole tornare a segnare, per superare il trauma di quel rigore sbagliato e dare un contributo significativo alla squadra in questo rush finale di campionato. Che stesse male, con le gambe bloccate dai crampi, ormai conta poco.

