Lazio chiusa nella bolla: il programma in attesa del match contro il Bruges

Tutti nella bolla, e non potrebbe essere altrimenti. La Lazio è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri a Bruges e dopo la conferenza stampa e il walkaround nello stadio Jan Breydel sono andati all'hotel Van der Valk da dove usciranno solo per il match in programma questa sera alle 21:00. Come riporta Il Messaggero il programma è serrato: colazione alle 9:30 poi video seduta e risveglio muscolare. Pranzo fissato alle 13:00 e poi qualche ora di riposo. Merenda alle 17:30 e alle 19:00 ultima riunione tecnica e partenza per lo stadio dove il match sarà totalmente a porte chiuse.

