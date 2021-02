Lazio, da Leiva a Pepe Reina: gli Over 30 fanno la differenza

La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter nell'importante gara di domenica a San Siro. La squadra di mister Inzaghi è una delle più "vecchie" della Serie A: nelle 21 gare giocate fin qui i biancocelesti sono scesi in campo con l'età media più alta del campionato, 28,7 anni, ma se per i più questo potrebbe risultare un problema nella Lazio sono proprio i giocatori Over 30 a fare la differenza. Come riporta il Corriere della Sera basta guardare Acerbi che all'alba dei suoi 33 anni sta vivendo ancora una volta una stagione da protagonista, così come il suo compagno di reparto Radu a cui Inzaghi non rinuncia mai se non per necessità estrema. Ma chi si è fatto notare in queste ultime gare è Lucas Leiva da una parte e Pepe Reina dall'altra. Il brasiliano ha superato i problemi fisici ed è tornato in forma e la differenza in campo si vede eccome, il portiere spagnolo invece ha donato al reparto arretrato la sicurezza di cui aveva bisogno, a 38 anni è un portiere moderno gioca con i piedi, imposta da dietro. A loro a gennaio si è aggiunto anche Musacchio che ha metà stagione per dimostrare che può fare anche lui la differenza.

