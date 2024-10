Lazio da record, Castellanos versione bomber: i numeri del doppio exploit

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Guarda tutti dall'alto al basso, la Lazio, dopo due turni d'Europa League. Oltre ad essere a punteggio pieno, è anche l'unica squadra che può vantare un +6 in quella casella: sette gol realizzati, solo uno incassato. Una media di 3.5 reti segnate a gara che valorizza il lavoro offensivo dell'ex allenatore del Verona, lo stesso che si può vedere pure in Serie A, visto che prima dell'inizio di questo turno di campionato, con i suoi 12 sigilli all'attivo, la squadra biancoceleste era terza nella classifica generale, dietro solamente a Milan e Inter. Diciannove reti realizzate in otto gare disputate, terzo migliori risultato assoluto dell'era Lotito insieme a quello del 2017/18 e dietro ai 20 del 2014/15 e dei 21 del 2008/09.

È una Lazio votata all'attacco che, riporta Corriere dello Sport, esalta le qualità dei suoi interpreti, in particolare quelli offensivi. E ancora più nel dettaglio, di Valentin Castellanos, che si sta riscoprendo bomber. Con la doppietta di giovedì, in sette gare disputate è arrivato a quota cinque centri, giunti tutti all'Olimpico. Un bottino da centravanti vero, niente a che vedere con i numeri della sua stagione d'esordio in Italia. Tutta un'altra musica per il Taty, e per la stessa società, che si aspettava e puntava sul salto di qualità dell'argentino. Un attaccante sempre più completo, attorno a cui si sta strutturando gran parte della strategia offensiva biancoceleste.

TORNA ALLA HOMEPAGE