Lazio, dai gol dei subentrati alla 'pareggite casalinga': i dati della stagione

RASSEGNA STAMPA - Una stagione di alti e bassi quella vissuta dalla Lazio e dai suoi tifosi; di sicuro, il triste epilogo ha agitato e non poco le acque biancocelesti. In attesa di capire chi sarà la guida tecnica della prossima stagione, è bene tracciare un bilancio per capire cosa migliorare.

PAREGGI CASALINGHI - come evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe (9) nell'arco della stagione. Alcuni di questi pareggi hanno consentito alle rivali per il quarto posto di farsi sotto e di effettuare il sorpasso.

PUNTI OTTENUTI - La compagine biancoceleste ha chiuso il suo campionato con 65 punti. Il confronto con l'anno scorso ci parla di un lieve miglioramento; infatti, rispetto alla passata stagione, la Lazio ha ottenuto 4 punti in più.

GOL DEI SUBENTRATI - Questo dato atipico testimonia un'importanza sostanziale delle 'seconde linee' nella stagione delle aquile. Sono stati infatti 21 i gol messi a segno da giocatori subentrati. Nell'era dei 3 punti questo è un record condiviso con l'Atalanta (stagione 2020-2021).

