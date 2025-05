Lazio, l'Olimpico ti è costato l'Europa: troppi i gol subiti in casa

RASSEGNA STAMPA - In questa stagione si è vista una Lazio dalle due facce: una in casa, una in trasferta. L'Olimpico, casa dei laziali, dovrebbe essere il fortino contro cui l'avversario ha 'paura' di giocare. Funziona così il "fattore casa", o almeno dovrebbe. Vale per tutte le squadre. La squadra di Baroni però quest'anno non è riuscita a far valere il fattore casalingo e i numeri lo dimostrano: come riportato da La Repubblica, sui 49 gol subiti in totale dalla Lazio, oltre la metà sono arrivati in casa (26).

Un dato che mette in evidenza limiti e criticità di una squadra che con un po' più di attenzione avrebbe potuto raggiungere l'Europa, anche quella più importante. Troppi gol subiti, basti pensare che la Lazio non subisce gol in casa dal 3-0 casalingo del 24 novembre contro il Bologna. Una difesa troppo fragile per tutto l'arco della stagione, contro il Lecce è stato solo l'atto conclusivo.

