Lazio, poche chance per gli innesti di gennaio: il piano per il prossimo anno

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra le falle inspiegabili della stagione della Lazio c'è il trattamento riservato ai 3 acquisti arrivati nella sessione invernale. Provstgaard, Ibrahimovic e Belahyane hanno infatti assaporato il campo in pochissime occasioni, risultando dei corpi avulsi nel sistema squadra.

Se il difensore danese è arrivato proprio con l'intento di ambientarsi ed essere arruolabile il prossimo anno, per gli altri due giocatori la questione è più complessa. In molti si aspettavano un minutaggio più corposo soprattutto per Belahyane, arrivato con grandi aspettative. Il risultato è che in tre hanno giocato appena 246 minuti.

Ora, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sprt, è importante capire cosa sarà di loro in vista del prossimo anno. Ebbene, si va verso una totale fiducia a Provstgaard e Belahyane, che gradualmente dovranno essere integrati nel gruppo dei titolari; per quanto riguarda Ibrahimovic, invece, si va verso un non riscatto dal Bayern Monaco.

