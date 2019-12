Lazio, dalle voci di mercato al rinnovo: Milinkovic è tornato leader

E' sempre il protagonista di ogni telenovela di mercato, ma alla fine il calendario segna quattro anni e mezzo alla Lazio: Sergej Milinkovic-Savic la scorsa estate sembrava sul punto di partire e invece, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, è tornato vero leader della squadra. Quel gol in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, a sbloccare la finale prima del definitivo 2-0 firmato Correa, sembrava quasi un regalo d'addio del serbo, dopo quattro stagioni il momento sembrava maturo per la partenza del giocatore. Che invece non solo non ha ricevuto offerte tali da far sì che dovesse rinunciare al biancoceleste, ma ha anche firmato in gran segreto un prolungamento di contratto fino al 2024. Da allora testa bassa e consapevolezza del proprio ruolo da leader, sia dentro che fuori dal campo: i suoi messaggi social prima di ogni partita, firmati rigorosamente Sergente, danno l'idea di come Milinkovic sia diventato una guida per i compagni. E nel 2020 può regalare a se stesso e ai tifosi la tanto agognata Champions League.

