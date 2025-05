Lazio, Dia e Castellanos scaldano i motori: il piano di Baroni contro il Lecce

TUTTOmercatoWEB.com

RASSSEGNA STAMPA - Non c'è più nulla da difendere per la Lazio di mister Baroni, che deve aggredire la partita e tentare di agguantare un piazzamento in Europa, sperando di non doversi accontentare della Conference League.

Contro il Lecce, dunque, nessuna mossa conservativa. Dal primo minuto ci saranno Dia e Castellanos, che tornano a condividere l'attacco così come avevano fatto per lunghi tratti della stagione. Il doppio centravanti potrebbe essere la mossa decisive per impensierire un Lecce che ha disperato bisogno di punti per la corsa salvezza.

Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, alcuni problemi fisici hanno rotto la brillante alchimia che c'era stata tra Dia e Castellanos nella prima parte di campionato; i due, con le loro giocate, avevano fatto ammattire le difese di tutta la Serie A e ora, in questo rush finale, devono tornare a splendere per regalare l'Europa alla Lazio.

