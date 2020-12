Lazio, doni e un video per i bambini del Policlinico: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Il covid ha cambiato notevolmente le nostre abitudini quotidiane. L'avanzare del virus ci ha costretto al distanziamento e a evitare il contatto con le altre persone. Anche il modo di fare beneficenza è completamente diverso. Lo sa bene la Lazio che oggi non potrà essere fisicamente al Policlinico Umberto I per far visita ai bambini ricoverati in oncologia ed ematologia pediatrica. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, proprio il coronavirus limiterà questa iniziativa esemplare ma non la voglia di fare del bene. La società consegnerà dei doni che saranno lasciati nel piazzale antistante e farà recapitare un video coi messaggi di auguri ai piccoli da parte di ogni calciatore biancoceleste.

