Lazio, età media più alta della Serie A: i colpi di mercato per ringiovanire la rosa

Un dato importante per la Lazio che non può essere messo in secondo piano è quello relativo all'età dei propri calciatori. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'età media della rosa biancoceleste è la più alta della Serie A con 29 anni e 126 giorni, seguita da Benevento (28 e 296) e Inter (28 e 204). Inzaghi ha gestito al meglio le forze dei suoi uomini, impegnati fino a qualche settimana fa anche sul fronte Champions, ma la carta d'identità di qualcuno sta inevitabilmente pesando. Oltre ai senatori Lulic (35 anni), Parolo (36) e Radu (34) che andranno in scadenza anche Leiva (34) non garantisce il rendimento di una volta. L'attacco e la difesa si reggono intorno a Immobile (31) e Acerbi (33), mentre tra i pali il titolare è Reina (39).

MERCATO - Detto dei giocatori in scadenza, circa metà rosa entro giugno 2022, e dell'età media elevata, appare necessaria una rivoluzione in casa Lazio. Ecco perché Igli Tare è già a lavoro per scovare qualche talento del futuro e ringiovanire la rosa biancoceleste. Già preso per il prossimo anno Dimitrije Kamenovic, difensore ventenne del Cukaricki tutto da scoprire. L'altro nome in lista già da un po' è quello di Ianis Hagi dei Rangers, trequartista di 22 anni. Per la porta piace Montipò del Benevento, 25 anni, dato che Strakosha difficilmente resterà a Roma mentre Hysaj va in scadenza con il Napoli e potrebbe finire nel mirino dei capitolini. Questi alcuni dei nomi sui quali la Lazio potrebbe puntare per la prossima stagione.

Lazio da rifondare, metà squadra in scadenza entro giugno 2022: la situazione

Italia, è il momento di Immobile: Mancini si affida al bomber della Lazio

TORNA ALLA HOME PAGE